Англія

Сума трансферу 19-річного англійця становила 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

Саутгемптон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Манчестер Сіті Шеєм Чарльзом.

Угода з 19-річним північноірландцем розрахована на чотири роки. У контракті прописаний відсоток від майбутнього продажу футболіста, а також опція зворотного викупу для "міщан".

Сума трансферу склала 10 мільйонів фунтів стерлінгів, а ще 5 млн передбачені у якості бонусів.

Минулого сезону Чарльз провів 37 матчів у складі молодіжної команди, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.