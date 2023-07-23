Англія

Нідерландець висловився після матчу з "канонірами".

Головний тренер Манчестер Юнайтедпрокоментував перемогу своєї команди у контрольному поєдинку проти лондонського Арсеналу (2:0).

"Команда показала хороший футбол. Я задоволений нашим виступом. Саме так ми й хочемо грати. Зараз найкращий період, щоб добре попрацювати на тренуваннях. Мої підопічні впоралися із завданням на матч.

Хочу, щоб Манчестер Юнайтед був машиною, яка постійно пресингує, коли всі діють як єдине ціле", — сказав тен Гаг в інтерв'ю офіційному сайту.

Відеоогляд матчу доступний за посиланням.