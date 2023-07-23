Італія

Футболіст задоволений своїм кроком у кар'єрі.

Новоспечений нападник Мілана Ноа Окафор прокоментував свій трансфер із Зальцбурга.

"Мілан завжди був клубом моєї мрії. Минулого сезону мені довелося зіграти на Сан-Сіро, там невимовна атмосфера. Я особисто відчув всю пристрасть місцевих фанатів, вони мене зачарували", — слова Окафора наводить інсайдер Альфредо Педулла.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила 13-15 мільйонів євро. Угода із 23-річним швейцарцем розрахована на п'ять сезонів.

Минулого сезону Окафор провів 32 матчі, в яких забив 10 голів та віддав п'ять результативних передач.