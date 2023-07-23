Англія

Аргентинець — про початок роботи в лондонському клубі.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно розповів, як проходить підготовка до нового сезону та на які результати розраховує команда.

"Мета — перемагати, а не просто показувати хорошу гру. Для цього нам потрібні хороші гравці. Якщо вони молоді й досить хороші, щоб бути в команді, то звісно, але не тому, що ними буде легко керувати.

Не хочу, щоб гравці були легкими в управлінні. Хочу футболістів, які збираються грати, приносити хороші результати й допомагати команді перемагати. Не інші речі.

Не хочу людей, якими легко керувати. Хочу, щоб гравці дбали про команду, змагалися якнайкраще і мали здатність приносити команді успіх", — наводить слова тренера офіційний сайт клубу.

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