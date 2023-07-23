Вінгер гратиме в складі "сорок".
Гарві Барнс, ФК Ньюкасл
23 липня 2023, 17:14
Ньюкасл на своєму офіційному сайті повідомив про підписання вінгера Лестера Гарві Барнса. Сума трансферу не розголошується.
25-річний гравець підписав п'ятирічний контракт і став третім придбанням "сорок" цього літа після перспективного форварда Янкуби Мінтеха та італійського півзахисника Сандро Тоналі.
За час виступів у Лестері він провів 187 матчів та виграв Кубок Англії.
Минулого сезону Барнс став найкращим бомбардиром Лестера, забивши 13 голів у 34 матчах АПЛ.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Лестер залишив АПЛ.
Раніше повідомлялось, що Барнс коштуватиме "сорокам" 38 мільйонів фунтів стерлінгів.