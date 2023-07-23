Англія

Вінгер гратиме в складі "сорок".

Ньюкасл на своєму офіційному сайті повідомив про підписання вінгера Лестера Гарві Барнса. Сума трансферу не розголошується.

25-річний гравець підписав п'ятирічний контракт і став третім придбанням "сорок" цього літа після перспективного форварда Янкуби Мінтеха та італійського півзахисника Сандро Тоналі.

За час виступів у Лестері він провів 187 матчів та виграв Кубок Англії.

Минулого сезону Барнс став найкращим бомбардиром Лестера, забивши 13 голів у 34 матчах АПЛ.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Лестер залишив АПЛ.

Раніше повідомлялось, що Барнс коштуватиме "сорокам" 38 мільйонів фунтів стерлінгів.