Англія

Минулого сезону Барнс став найкращим бомбардиром Лестера.

Півзахисник Лестера Гарві Барнс незабаром може стати гравцем Ньюкасла. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити суму трансферу 25-річного англійця, який коштуватиме "сорокам" 38 мільйонів фунтів стерлінгів.

Очікується, що узгодження особистого контракту не буде проблемою.

Минулого сезону Барнс став найкращим бомбардиром Лестера, забивши 13 голів у 34 матчах АПЛ.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Лестер залишив АПЛ, тому зараз "лисиці" мають намір продати деяких гравців, щоб скоротити зарплатну відомість клубу в Чемпіоншипі.