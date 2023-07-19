Півзахисник Лестера Гарві Барнс незабаром може стати гравцем Ньюкасла. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити суму трансферу 25-річного англійця, який коштуватиме "сорокам" 38 мільйонів фунтів стерлінгів.

Очікується, що узгодження особистого контракту не буде проблемою.

Минулого сезону Барнс став найкращим бомбардиром Лестера, забивши 13 голів у 34 матчах АПЛ.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Лестер залишив АПЛ, тому зараз "лисиці" мають намір продати деяких гравців, щоб скоротити зарплатну відомість клубу в Чемпіоншипі.