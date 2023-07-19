Минулого сезону Барнс став найкращим бомбардиром Лестера.
Гарві Барнс, Getty Images
19 липня 2023, 23:35
Півзахисник Лестера Гарві Барнс незабаром може стати гравцем Ньюкасла. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, клуби змогли погодити суму трансферу 25-річного англійця, який коштуватиме "сорокам" 38 мільйонів фунтів стерлінгів.
Очікується, що узгодження особистого контракту не буде проблемою.
Минулого сезону Барнс став найкращим бомбардиром Лестера, забивши 13 голів у 34 матчах АПЛ.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Лестер залишив АПЛ, тому зараз "лисиці" мають намір продати деяких гравців, щоб скоротити зарплатну відомість клубу в Чемпіоншипі.