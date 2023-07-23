Франция

Французький клуб підсилив лінію атаки.

Нападник Штурма Емануель Емега перейшов у Страсбур. Про це повідомляється на офіційному сайті французького клубу.

Контракт форварда розрахований на 5 років. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Минулого сезону Емега зіграв 36 матчів за Штурм, забив 10 голів і віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Едуард Соболь в процесі підготовки до наступного сезону у складі Страсбура отримав пошкодження, через яке не зіграє найближчим часом.