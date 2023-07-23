Італія

Футболіста не буде на Олд Траффорд.

Нападника Аталанти Расмуса Гойлунда не буде в Манчестер Юнайтед, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, манкуніанці пропонували 60 мільйонів євро за футболіста, але Аталанту така ціна не влаштовує. Італійці не збираються поступатися. Умова бергамасків - 70 + 10 мільйонів євро.

У сезоні-2022/23 Гойлунд провів 32 матчі в Серії А: на його рахунку дев'ять голів та два асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аталанта знає про угоду Гойлунда з МЮ, але незадоволена агентами нападника.