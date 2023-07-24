Англія

Українець анонсує майбутні звершення.

Вінгер лондонського клубу Челсі Михайло Мудрик своїм першим голом у складі лондонського Челсі допоміг команді Мауріціо Почеттіно здобути перемогу в товариській грі проти Брайтона. Українець залишив коментар щодо власних вражень від визначного здобутку.

"Я щасливий за всю роботу, яку зробив для того, щоб забити цей гол.

Це ще не весь мій потенціал. Це лише 20%. Я почуваюся добре, тому що грати під керівництвом нашого тренера Почеттіно дуже приємно. Це приносить задоволення", – цитує Мудрика ESPN.

Наступний матч лондонський Челсі проведе проти Ньюкасла 27 липня.