Англія

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 24 липня 2023 року, 14:15.

В черговому товариському матчі Ліверпуль зіграв у результативну нічию з німецьким Гройтен Фюртом — 4:4. Дубль на рахунку Нуньєса, також уругваєць асистував Салаху. Натомість Мохамед віддав дві результативні передачі в матчі та забив гол, який врятував "червоних".

30 липня підопічні Юргена Клоппа зіграють проти Лестера.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Гройтен Фюрт — Ліверпуль:

Гройтер Фюрт – Ліверпуль 4:4

Голи: Грін, 47, Петков, 67, Зіб, 74, 77 — Діас, 22, Нуньєс, 50, 59, Салах, 89