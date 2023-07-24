Англія

Аргентинець поки залишається на Туманному Альбіоні.

Голкіпер Еміліано Мартінес виступає на стабільно високому рівні в Астон Віллі та виграв чемпіонат світу зі своє збірною, тому не дивно, що він зацікавив ряд провідних клубів. Зокрема, на аргентинця претендує Інтер.

Як інформує інсайдер Гастон Едул, Інтер запропонував за Мартінеса 15 мільйонів євро, але бірмінгемців ця пропозиція не влаштувала.

Тепер міланський клуб має намір збільшити пропозицію. Наразі футболіст знаходиться на зборах зі своїм клубом.

Раніше повідомлялось, що аргентинський воротар цікавить Манчестер Юнайтед, Челсі та Тоттенгем.