Футболіст переїжджає в клуб Бундесліги.
Аттіла Салаї, Гоффенгайм
24 липня 2023, 22:29
Гоффенгайм на своєму офіційному сайті повідомив про підписання угорського захисника з Фенербахче Аттіли Салаї.
Салаї перейшов до Фенербахче в січні минулого року з Аполлону Лімасол. Минулого сезону центрбек провів 43 поєдинки у складі віцечемпіона Туреччини, в яких відмітився голом та двома асистами. Трансфер угорця оцінюється у 12,5 мільйона євро.
Салаї підписав із Гоффенгаймом контракт на 4 роки.
Раніше повідомлялось, що РБ Лейпциг оголосив про підписання Баумгартнера.