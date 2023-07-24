Німеччина

Футболіст переїжджає в клуб Бундесліги.

Гоффенгайм на своєму офіційному сайті повідомив про підписання угорського захисника з Фенербахче Аттіли Салаї.

Салаї перейшов до Фенербахче в січні минулого року з Аполлону Лімасол. Минулого сезону центрбек провів 43 поєдинки у складі віцечемпіона Туреччини, в яких відмітився голом та двома асистами. Трансфер угорця оцінюється у 12,5 мільйона євро.

Салаї підписав із Гоффенгаймом контракт на 4 роки.

Раніше повідомлялось, що РБ Лейпциг оголосив про підписання Баумгартнера.