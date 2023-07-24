Україна

Голкіпер покинув ковалівський клуб.

Пресслужба Колосу повідомила про розірвання контракту з воротарем Володимиром Маханьковим.

"Футбольний клуб Колос та голкіпер Володимир Маханьков досягли обопільної згоди, щодо дострокового припинення трудових відносин.

Володимир приєднався до Колосу влітку 2021 року. Ми дякуємо Володимиру Маханькову за його високу професійність і відповідальність у виконанні своїх зобов'язань та щиро бажаємо успіхів у подальшій футбольній кар'єрі", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Колос підписав гравця Зімбру Кукоша.