Англія

Воротарську ланку підсилив Борнмут.

Інтер доволі активно працює на трансферному ринку, як над вхідними, так і над вихідними переходами.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський гранд домовився про трансфер голкіпера Іонуц Раду в Борнмут.

Стверджується, що сторони домовились про орендну угоду строком на сезон. За "вишнями" залишається опція викупу гравця, проте вона необов'язкова.

Румунський футболіст в минулому сезоні відіграв 27 матчів на клубному рівні (за Осер та Кремонезе), пропустивши 41 гол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андре Онана перейшов з Інтера в Манчестер Юнайтед.