Воротарську ланку підсилив Борнмут.
Іонуц Раду, getty images
25 липня 2023, 15:21
Інтер доволі активно працює на трансферному ринку, як над вхідними, так і над вихідними переходами.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський гранд домовився про трансфер голкіпера Іонуц Раду в Борнмут.
Стверджується, що сторони домовились про орендну угоду строком на сезон. За "вишнями" залишається опція викупу гравця, проте вона необов'язкова.
Румунський футболіст в минулому сезоні відіграв 27 матчів на клубному рівні (за Осер та Кремонезе), пропустивши 41 гол.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андре Онана перейшов з Інтера в Манчестер Юнайтед.