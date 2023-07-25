Англія

Генеральний директор "гірників" очікує, що зустрінеться з представниками Тоттенгема.

Вінгер Шахтаря Манор Соломон скористався правилом ФІФА та перебрався в Тоттенгем, проте Шахтар планує отримати гроші за цей трансфер.

"Ми впевнені, що керівники Тоттенгема розуміють, що Шахтар вклав значні гроші в трансфер Соломона, інвестиції, які українські клуби в нашому складному становищі просто не можуть дозволити собі втратити.

Сподіваємося, що напередодні нашого товариського матчу ми зустрінемося з представниками Тоттенгема і добросовісно знайдемо вирішення проблеми щодо Манора Соломона. Рішення повинно задовольняти обидві сторони.

Ми не прагнемо отримати якийсь прибуток. Треба лише компенсувати все, що ми втратили, і все. Я вірю, що ми знайдемо рішення, дружнє рішення, щоб усі сторони були задоволені", — наводить слова Палкіна Evening Standard.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахтар отримає компенсацію за трансфер Соломона.