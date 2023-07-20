Англія

Ексгравець Шахтаря розповів, чому вирішив приєднатися до табору "шпор".

Новоспечений гравець Тоттенгема Манор Соломон розповів, чому вирішив приєднатися саме до "шпор".

"Кейн був дуже привітним зі мною. Ви бачите, що він – велика особистість, і всі хочуть іти за ним. Він великий футболіст, і ми сподіваємося, що гратимемо далі разом з ним.

Я дуже радий бути в одній команді з таким великим гравцем, як Гаррі Кейн. Це честь для мене. Я хочу допомогти йому і хочу вчитися у нього", — цитує слова Соломона Evening Standard.

Діючий контракт Манора із Шахтарем був розрахований до кінця грудня 2023 року, але ФІФА дозволила футболістові достроково зупинити контракт через війну в Україні.

Сума конпенсації не називається, але уточнюється, що її виплачуватимуть ФІФА та Тоттенгем.

Минулого сезону Соломон виступав за Фулгем на правах оренди. На його рахунку 24 матчі та п'ять забитих м'ячів.