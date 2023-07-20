Ексгравець Шахтаря розповів, чому вирішив приєднатися до табору "шпор".
МАНОР СОЛОМОН, ФК ТОТТЕНГЕМ
20 липня 2023, 16:55
Новоспечений гравець Тоттенгема Манор Соломон розповів, чому вирішив приєднатися саме до "шпор".
"Кейн був дуже привітним зі мною. Ви бачите, що він – велика особистість, і всі хочуть іти за ним. Він великий футболіст, і ми сподіваємося, що гратимемо далі разом з ним.
Я дуже радий бути в одній команді з таким великим гравцем, як Гаррі Кейн. Це честь для мене. Я хочу допомогти йому і хочу вчитися у нього", — цитує слова Соломона Evening Standard.
Діючий контракт Манора із Шахтарем був розрахований до кінця грудня 2023 року, але ФІФА дозволила футболістові достроково зупинити контракт через війну в Україні.
Сума конпенсації не називається, але уточнюється, що її виплачуватимуть ФІФА та Тоттенгем.
Минулого сезону Соломон виступав за Фулгем на правах оренди. На його рахунку 24 матчі та п'ять забитих м'ячів.