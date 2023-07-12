"Гірники" отримають кошти за футболіста від ФІФА та лондонського клубу.
Манор Соломон, ФК Тоттенгем
12 липня 2023, 20:15
Донецький Шахтар отримає компенсацію за трансфер півзахисника Манора Соломона до Тоттенгема. Про це повідомляє The Guardian.
Ізраїльський хавбек перебрався до складу "шпор" на правах вільного агента, що викликало невдоволення у таборі "гірників", які погрожували подати до суду.
Діючий контракт Манора із Шахтарем був розрахований до кінця грудня 2023 року, але ФІФА дозволила футболістові достроково зупинити контракт через війну в Україні.
Сума конпенсації не називається, але уточнюється, що її виплачуватимуть ФІФА та Тоттенгем.
Минулого сезону Соломон виступав за Фулгем на правах оренди. На його рахунку 24 матчі та п'ять забитих м'ячів.