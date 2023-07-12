Україна

"Гірники" отримають кошти за футболіста від ФІФА та лондонського клубу.

Донецький Шахтар отримає компенсацію за трансфер півзахисника Манора Соломона до Тоттенгема. Про це повідомляє The Guardian.

Ізраїльський хавбек перебрався до складу "шпор" на правах вільного агента, що викликало невдоволення у таборі "гірників", які погрожували подати до суду.

Діючий контракт Манора із Шахтарем був розрахований до кінця грудня 2023 року, але ФІФА дозволила футболістові достроково зупинити контракт через війну в Україні.

Сума конпенсації не називається, але уточнюється, що її виплачуватимуть ФІФА та Тоттенгем.

Минулого сезону Соломон виступав за Фулгем на правах оренди. На його рахунку 24 матчі та п'ять забитих м'ячів.