Англія

Сума трансферу 19-річного бельгійця може становити близько 45 мільйонів фунтів стерлінгів.

Півзахисник Саутгемптона Ромео Лавія може продовжити свою кар'єру у складі Ліверпуля. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" практично сформувало другу пропозицію для "святих" щодо можливого трансферу 19-річного бельгійця.

Раніше Саутгемптон, який вилетів до Чемпіоншипу, відхилив пропозицію Ліверпуля у розмірі 37 мільйонів фунтів стерлінгів. "Святі" вимагали за гравця 50 млн фунтів.

Цього разу Ліверпуль готується запропонувати 45 млн фунтів + 2,5 млн у якості бонусів.

Також наголошується, що команда Юргена Клоппа поспішає з угодою, оскільки у послугах Лавії зацікавлений Челсі.

Минулого сезону Лавія провів 35 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.