Нападник дав свій коментар.
РОМЕЛУ ЛУКАКУ, GETTY IMAGES
27 липня 2023, 10:59
Ромелу Лукаку, за чутками, вів переговори з Ювентусом і не відповідав на телефонні дзвінки керівництва Інтера, а також партнерів по команді.
Свої висновки щодо бельгійця зробив новий капітан Інтера Лаутаро Мартінес.
"Я розчарувався в Ромелу. Це правда. Я намагався додзвонитись до нього в ті дні хаосу, але він не відповідав. Те саме стосується й інших одноклубників, він не брав слухавку.
Я був розчарований. Але нехай, це його вибір", — сказав Лаутаро Мартінес.
Раніше повідомлялося, що Лукаку просив пробачення у Інтера, але гравці проти його повернення.
Нагадаємо, що Лукаку виступав за Інтер з 2019 по 2021 рік, а також минулого сезону, але вже на правах оренди.
У сезоні-2022/23 Лукаку провів 37 матчів, у яких забив 14 голів та віддав сім результативних передач.