Англія

Нападник дав свій коментар.

Ромелу Лукаку, за чутками, вів переговори з Ювентусом і не відповідав на телефонні дзвінки керівництва Інтера, а також партнерів по команді.

Свої висновки щодо бельгійця зробив новий капітан Інтера Лаутаро Мартінес.

"Я розчарувався в Ромелу. Це правда. Я намагався додзвонитись до нього в ті дні хаосу, але він не відповідав. Те саме стосується й інших одноклубників, він не брав слухавку.

Я був розчарований. Але нехай, це його вибір", — сказав Лаутаро Мартінес.

Раніше повідомлялося, що Лукаку просив пробачення у Інтера, але гравці проти його повернення.

Нагадаємо, що Лукаку виступав за Інтер з 2019 по 2021 рік, а також минулого сезону, але вже на правах оренди.

У сезоні-2022/23 Лукаку провів 37 матчів, у яких забив 14 голів та віддав сім результативних передач.