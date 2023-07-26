Італія

Віце-капітаном "нерадзуррі" призначено Ніколу Бареллу.

Нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес став новим капітаном "нерадзуррі". Про це повідомляє прес-служба клубу.

Віце-капітаном міланського клубу призначено півзахисника Ніколу Бареллу.

На своїй новій посаді у команді Мартінес змінив Саміра Хандановича, який покинув клуб цього літа.

Мартінес виступає за Інтер із 2018 року. На його рахунку 238 поєдинків, у яких він забив 102 м'ячі та віддав 36 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мартінес відмовився від щедрої пропозиції саудівського Аль-Хіляля.