Англія

На голи від обох довелось чекати аж цілий тайм.

Кількома годинами раніше завершився черговий матч Літньої серії англійської Прем’єр-ліги, у рамках якого в американському Гаррісоні зустрічались Брайтон та Ньюкасл.

Команди провели засушливий перший тайм, під час якого в жодної сторін не було переваги, але вже після перерви глядачі таки дочекались на голи.

Першим із безлічі пострілів убік воріт результативно відзначився Данні Велбек на 49 хвилині, після чого Роберто Де Дзебрі змінив ледь не весь склад своєї команди, тож не дивно, що "чайки" місцями не догледіли за суперниками.

Наприкінці гри Елліотт Андерсен вистрілив одразу двома влучними ударами, завдяки чому команда Едді Гау перевернула підсумковий результат гри з ніг на голову.

Брайтон — Ньюкасл 1:2

Голи: Велбек, 12 — Андерсон, 86, 90+2

Брайтон: Вербрюгген — Гросс (Вір, 66), Велтман (Тернс, 59), ван Геке, Еступіньян (Семюелс, 62) — Кайседо (Аярі, 59), Дауд (Гілмор, 71) — Буонанотте (П’юпіон, 58), Лаллана (Фергюсон, 59), Мітома (Адінгра, 62) — Велбек (Жоау, 71).

Ньюкасл: Поуп — Ешбі (Майлі, 59), Лассельс (Севедж, 81), Дамметт (Мерфі, 75), Таргетт — Рітчі (Тернер-Кук, 80), Гімараєс, Андерсон — Мерфі, Вілсон (Паркінсон, 75), Барнс (Майлі, 89).

Попередження: ван Геке — Гімараєс, Поуп.