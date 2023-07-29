Англія

Нападник може перебратись в АПЛ.

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над комплектацією складу перед початком сезону в чемпіонаті Англії.

Як повідомляє журналіст Санті Ауна, "червоні дияволи" наблизились до завершення угоди.

Стверджується, що Манчестер Юнайтед заплатить за нападника 65 мільйонів євро одразу та ще 10 у вигляді бонусів.

Контракт з футболістом розраховано на п'ять років. В Манчестер Юнайтед є опція подовження ще на сезон.

У сезоні-2022/23 Гойлунд провів 32 матчі в Серії А: на його рахунку дев'ять голів та два асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен побореться за Расмуса Гойлунда.