Також відомо, хто став віцекапітаном.
Вірджил ван Дейк, ФК Ліверпуль
31 липня 2023, 22:00
Вірджил ван Дейк був затверджений новим капітаном Ліверпуля, а Трент Александр-Арнольд призначений віцекапітаном. Про це повідомляється на офіційному сайті "червоних".
Центральний захисник, який також виконує роль капітана в збірній Нідерландів, отримав пов’язку після відходу Джордана Гендерсона в Аль-Іттіфак.
Правий захисник команди, який минулого сезону грав у центрі півзахисту, Александр-Арнольд виконуватиме роль віцекапітана. Раніше другим капітаном мерсисайдців був Джеймс Мілнер, який перебрався до Брайтона.
Раніше повідомлялось, що Ліверпуль готує нову пропозицію щодо Лавії.