Англія

Також відомо, хто став віцекапітаном.

Вірджил ван Дейк був затверджений новим капітаном Ліверпуля, а Трент Александр-Арнольд призначений віцекапітаном. Про це повідомляється на офіційному сайті "червоних".

Центральний захисник, який також виконує роль капітана в збірній Нідерландів, отримав пов’язку після відходу Джордана Гендерсона в Аль-Іттіфак.

Правий захисник команди, який минулого сезону грав у центрі півзахисту, Александр-Арнольд виконуватиме роль віцекапітана. Раніше другим капітаном мерсисайдців був Джеймс Мілнер, який перебрався до Брайтона.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль готує нову пропозицію щодо Лавії.