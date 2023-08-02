Йошко стане найдорожчим захисником в історії — за нього заплатять близько 90 мільйонів євро.
Йошко Гвардіол, Getty Images
02 серпня 2023, 20:10
Захисник Лейпцига Йошко Гвардіол найближчим часом стане гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, клуби перебувають на фінальній стадії переговорів і до кінця цього тижня всі документи щодо трансферу 21-річного хорвата мають бути підписані.
Також наголошується, що якщо все піде за планом, то у п'ятницю футболіст пройде медичне обстеження.
Сума трансферу складатиме близько 90 мільйонів євро, що зробить Гвардіола найдорожчим захисником в історії футболу.
Минулого сезону Гвардіол провів 41 матч, у яких забив три м'ячі.