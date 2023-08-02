Англія

Йошко стане найдорожчим захисником в історії — за нього заплатять близько 90 мільйонів євро.

Захисник Лейпцига Йошко Гвардіол найближчим часом стане гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби перебувають на фінальній стадії переговорів і до кінця цього тижня всі документи щодо трансферу 21-річного хорвата мають бути підписані.

Також наголошується, що якщо все піде за планом, то у п'ятницю футболіст пройде медичне обстеження.

Сума трансферу складатиме близько 90 мільйонів євро, що зробить Гвардіола найдорожчим захисником в історії футболу.

Минулого сезону Гвардіол провів 41 матч, у яких забив три м'ячі.