Німеччина

У клубі німецької Бундесліги здивовані останньою інформацією, що з'явилася у ЗМІ щодо їхнього гравця.

Напередодні авторитетний журналіст Фабріціо Романо повідомив про те, що Манчестер Сіті домовився із Лейпцигом щодо підписання центрального захисника Йошко Гвардіола, тоді як сам гравець вже, нібито, пройшов першу частину медогляду в клубі АПЛ.

Проте, за словами директора РБ Лейпциг Макса Еберла, ця інформація здивувала керівництво "биків" та не відповідає дійсності. Функціонер німецького клубу заявив, що Манчестер Сіті наразі дуже далекий від тих вимог, які вони висунули за свого 21-річного хорватського центрбека.

"Факт полягає в тому, що Ман Сіті хотів би його підписати. Проте зараз ми дуже далекі від того, щоб домовитися. Ніякої згоди немає, навіть близько.

У будь-якому випадку, було багато чого написано, і остання інформація про Йошко здивувала нас усіх. Але, як ви бачите, Йошко зараз тут, з нами на передсезонному зборі, тому це неправда.

Він не проходив медичне обстеження в Манчестер Сіті — ми вперше про це чуємо. І я не думаю, що він зробив би це за нашими спинами, тому що він великий професіонал", — цитує слова Макса Еберла журналіст Кріс Вітлі.

Нагадаємо, раніше інформацію про домовленість з Манчестер Сіті щодо трансферу Йошко Гвардіола також спростував головний тренер Лейпцига Марко Розе.