Німеччина

Тренер заперечив перехід хорвата в Ман Сіті.

Захисник Лейпцига Йошко Гвардіол найближчим часом стане гравцем Манчестер Сіті. Принаймні, про це свідчать авторитетні інсайдери. Але головний тренер "биків" Марко Розе заявив протилежне.

"Гвардіол — наш гравець, і, наскільки мені відомо, він залишиться нашим футболістом. Я нічого не знаю про медогляд. Думаю, як головний тренер, я б знав про це", — цитує Розе City Xtra.

Раніше повідомлялось, що Йошко підпише контракт із "міщанами", який був узгоджений ще місяць тому.

Минулого сезону Гвардіол провів 41 матч, у яких забив три м'ячі.