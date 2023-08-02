Англія

Бразильський форвард знову опинився у лазареті "канонірів".

Нападник Арсеналу Габріел Жезус може пропустити старт нового сезону в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Сьогодні, 2 серпня, пройшов товариський матч, у якому Арсенал у серії післяматчевих пенальті обіграв Монако.

У заявку на цю гру не потрапив Жезус, у якого знову виникли проблеми з коліном.

Найближчим часом 26-річний бразилець пройде медичне обстеження, після якого стануть відомі терміни його відновлення.

Нагадаємо, що частину минулого сезону Габріел пропустив саме через проблеми з коліном.

У матчі першого туру АПЛ Арсенал зіграє проти Ноттінгема Фореста. Матч відбудеться 12 серпня, о 14:30 за київським часом.