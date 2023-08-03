Українець майже відновився після травми.
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, GETTY IMAGES
03 серпня 2023, 12:53
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета розповів, як скоро Олександр Зінченко повернеться до основної команди після травми.
"Він близький до повернення. Думаю, він стане тренуватися з командою. Сподіваємося, що він повернеться дуже швидко", – цитує Артету офіційний сайт Арсеналу.
Футболіст збірної України знов відчуває проблеми з литковим м'язом.
У минулому сезоні Олександр Зінченко провів 33 матчі, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко потрапив у трійку найкращих лівих захисників за версією ESPN.