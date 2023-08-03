Англія

Українець майже відновився після травми.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета розповів, як скоро Олександр Зінченко повернеться до основної команди після травми.

"Він близький до повернення. Думаю, він стане тренуватися з командою. Сподіваємося, що він повернеться дуже швидко", – цитує Артету офіційний сайт Арсеналу.

Футболіст збірної України знов відчуває проблеми з литковим м'язом.

У минулому сезоні Олександр Зінченко провів 33 матчі, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко потрапив у трійку найкращих лівих захисників за версією ESPN.