Сьогодні ми розкажемо вам про одного з найвидатніших українських голкіперів сучасності, легенду донецького Шахтаря та збірної. Мова йде про Андрія Пятова, який в цьому році завершив свою футбольну кар'єру. 

Він тричі був визнаним кращім голкіпером країни та одного разу усього чемпіонату. У 2011 увійшов в п'ятірку кращих воротарів світу. Провів майже 500 матчів за Шахтар. Встановив клубний рекорд гірників за кількістю проведених поєдинків  в ЛЧ. Виграв всі можливі трофеї в Україні та перемагав у Кубку УЄФА.  