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Football.ua зібрав найкращі моменти кар'єри Андрія Пятова, який став легендою донецького Шахтаря та збірної України Він тричі був визнаним кращім голкіпером країни та одного разу усього чемпіонату

Сьогодні ми розкажемо вам про одного з найвидатніших українських голкіперів сучасності, легенду донецького Шахтаря та збірної. Мова йде про Андрія Пятова, який в цьому році завершив свою футбольну кар'єру.

Він тричі був визнаним кращім голкіпером країни та одного разу усього чемпіонату. У 2011 увійшов в п'ятірку кращих воротарів світу. Провів майже 500 матчів за Шахтар. Встановив клубний рекорд гірників за кількістю проведених поєдинків в ЛЧ. Виграв всі можливі трофеї в Україні та перемагав у Кубку УЄФА.