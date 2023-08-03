Італія

Проте туринському клубу потрібно у такому разі продати Щесни.

Ювентус хоче підписати Джанлуїджі Доннарумму, якщо піде Войцех Щесни, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у клубі хочуть бачити голкіпера, який має більше перспектив, ніж 33-річний поляк.

Доннарумма готовий залишити ПСЖ цього літа, він згоден навіть на оренду. Нещодавно Ювентус запросив інформацію щодо 24-річного воротаря.

Джанлуїджі з радістю повернеться до Серії А. Він готовий приєднатися до Ювентуса та згоден почекати до моменту, коли клуб підготується до його трансферу. Для цього до Ювентуса має надійти відповідна пропозиція щодо Щесни.

Нагадаємо, що Доннарумма грав за Мілан з 2015 до 2021 року, коли перейшов до ПСЖ на правах вільного агента.