Бразилець може перебратись в Саудівську Аравію.
Вілліан, getty images
03 серпня 2023, 22:27
Півзахисник Фулгема Вілліан наблизився до переїзду в чемпіонат Саудівської Аравії в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, бразильський футболіст погодив особисті умови з Аш-Шабабом.
Вілліан вже звернувся до тренерського штабу та керівництва з проханням дозволити йому розпочати новий етап в кар'єрі.
У минулій кампанії бразилець провів 30 матчів за Фулхем, у яких забив п'ять голів та віддав шість гольових передач.
Нагадаємо, що лише декілька тижнів тому Вілліан підписав контракт із клубом АПЛ на один рік з опцією продовження ще на один сезон.