Англія

Бразилець може перебратись в Саудівську Аравію.

Півзахисник Фулгема Вілліан наблизився до переїзду в чемпіонат Саудівської Аравії в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, бразильський футболіст погодив особисті умови з Аш-Шабабом.

Вілліан вже звернувся до тренерського штабу та керівництва з проханням дозволити йому розпочати новий етап в кар'єрі.

У минулій кампанії бразилець провів 30 матчів за Фулхем, у яких забив п'ять голів та віддав шість гольових передач.

Нагадаємо, що лише декілька тижнів тому Вілліан підписав контракт із клубом АПЛ на один рік з опцією продовження ще на один сезон.