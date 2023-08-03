Англія

Ще один зірковий футболіст може перебратися до Саудівської Аравії.

Вінгер Фулгема Вілліан потрапив у сферу інтересів саудівського Аш-Шабаба. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу вже зробило пропозицію "дачникам" щодо можливого трансферу 34-річного бразильця.

Саудити мають намір підписати колишнього гравця Шахтаря, незважаючи на те, що десять днів тому Вілліан підписав контракт із клубом АПЛ на один рік із опцією продовження ще на один сезон.

У минулій кампанії Вілліан провів 30 матчів за Фулхем, у яких забив п'ять голів та віддав шість гольових передач.