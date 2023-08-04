Невдовзі футболіст змінить клуб.
ЙОШКО ГВАРДІОЛ, GETTY IMAGES
04 серпня 2023, 09:46
Захисник Лейпцига Йошко Гвардіол найближчим часом стане гравцем Манчестер Сіті.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сьогодні 21-річний захисник пройде медогляд для Манчестер Сіті в Англії. Вже підписано всі документи між командами. Невдовзі хорват підпише контракт із клубом АПЛ.
Йошко Гвардіол стане найдорожчим захисником у світі з фіксованим гонораром у 90 мільйонів євро. Раніше цей рекорд належав Гаррі Магвайру, який коштував 87 мільйонів євро при переході до Манчестер Юнайтед із Лестера у 2019 році.
Минулого сезону Гвардіол провів 41 матч, у яких забив три м'ячі.