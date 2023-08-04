Англія

Сума трансферу 19-річного футболіста може становити близько 15 мільйонів євро.

Нападник Росаріо Сентраль Алехо Веліз незабаром стане гравцем Тоттенгема. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби близькі до домовленості про перехід 19-річного аргентинця за суму 15 мільйонів євро плюс бонуси.

Також наголошується, що найближчими днями Алехо пройде медичне обстеження, а його контракт буде довгостроковим.

Цього сезону Веліз провів 23 матчі, в яких забив 11 голів та віддав одну гольову передачу.

Також додамо, що минулого молодіжного ЧС Веліз забив три м'ячі у складі збірної Аргентини.

Раніше повідомлялося, що у послугах Веліза був зацікавлений Мілан.