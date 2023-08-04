Хорватський захисник змінив клуб.
Йошко Гвардіол, getty images
04 серпня 2023, 23:34
Манчестер Сіті продовжує працювати над підсиленням захисної ланки в поточне вікно переходів.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, чинний чемпіон Англії досяг свого — підпис під контрактом поставив Йошко Гвардіол, якого містяни вже давно хотіли придбати.
Зазначається, що це відбулось після вдалого медичного обстеження хорватського захисника.
Минулого сезону 21-річний Йошко Гвардіол провів за Лейпциг 41 матч, у яких він забив три м'ячі та заробив два попередження.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті заплатить за хорватського захисника 90 мільйонів євро.