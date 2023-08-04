Англія

Хорватський захисник змінив клуб.

Манчестер Сіті продовжує працювати над підсиленням захисної ланки в поточне вікно переходів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, чинний чемпіон Англії досяг свого — підпис під контрактом поставив Йошко Гвардіол, якого містяни вже давно хотіли придбати.

Зазначається, що це відбулось після вдалого медичного обстеження хорватського захисника.

Минулого сезону 21-річний Йошко Гвардіол провів за Лейпциг 41 матч, у яких він забив три м'ячі та заробив два попередження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті заплатить за хорватського захисника 90 мільйонів євро.