Англія

Данському нападнику потрібен час для відновлення.

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання нападника Аталанти Расмуса Гойлунда, проте він не допоможе команді найближчим часом.

Як повідомляє журналіст Семуель Лакхерст, у данського футболіста невеличке ушкодження, йому необхідний час на відновлення.

Стверджується, що на те, щоб набрати форму, йому може знадобитись близько двох тижнів.

Зазначимо, що сума трансферу не розголошується, проте раніше повідомлялось, що данець обійшовся Манчестер Юнайтед у 70 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Нагадаємо, раніше Расмус Гойлунд зайвий раз нагадав, що вболіває за "червоних дияволів" з дитинства..