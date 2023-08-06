Англія

Нападник розповів, чому не зміг заграти у Челсі.

Форвард Марселя П'єр-Емерік Обамеянг пояснив причину провалу в Челсі.

"Це просто пояснити. Я прибув до Барселони в іншій манері. Була велика різниця в тому плані, як мене прийняли персонал та гравці в Челсі. Контекст був зовсім іншим.

Бо чималу роль у моєму переході в Челсі зіграв Томас Тухель, а через тиждень його звільнили. Отже, все було зовсім по-різному. Це було непросто для мене і вплинуло. Надалі я майже не грав. А пізніше додалися проблеми іншого характеру, у чому я не винен", — цитує Обамеянга Football Espana.

Нагадаємо, наприкінці липня Обамеянг перебрався в Марсель.