Італія

Досвідчений швейцарський голкіпер має замінити у "нерадзуррі" Андре Онана, який перейшов до Манчестер Юнайтед.

Голкіпер мюнхенської Баварії та національної збірної Швейцарії Янн Зоммер цього літа продовжить кар'єру в міланському Інтері, який перебував у пошуках нового "першого номера" після продажу Андре Онана до Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, вже сьогодні, 6 серпня, 34-річний швейцарець прилетить до Мілана, де на наступний день у нього запланований медогляд у таборі "нерадзуррі".

Після цього Зоммер має бути представлений в якості нового гравця Інтера, який заплатить Баварії за трансфер 6 мільйонів євро двома виплатами.

У минулому сезоні Янн Зоммер провів на клубному рівні 36 поєдинків, у яких він пропустив 45 м'ячів та 12 разів відстояв на нуль.

Раніше була інформація, що Інтер має намір придбати не лише швейцарця, а й українця Анатолія Трубіна із Шахтаря, але "гірники" підняли ціну на голкіпера, у якого закінчується контракт улітку 2024 року. В італійських ЗМІ повідомляли, що "нерадзуррі" погодили з Трубіним перехід через рік на правах вільного агента.