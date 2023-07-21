Досвідчений нападник повернувся в Лігу 1.
П'єр-Емерік Обамеянг, фото Марсель
21 липня 2023, 20:12
Марсель певний час вів перемовини з Челсі щодо трансферу нападника П'єра-Емеріка Обамеянга та досяг свого.
Як повідомляє офіційний сайт провансальців, сторони підписали контракт після вдалого медичного обстеження.
У минулому сезоні П'єр-Емерік Обамеянг провів за Челсі всього 21 поєдинок у всіх турнірах (960 хвилин), у яких він забив три голи та віддав один асист.
Раніше габонський 34-річний футболіст вже виступав в Лізі 1 у складі Діжона, Лілля, Монако та Сент-Етьєна.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що трансфер було оформлено після того, як Обамеянг розірвав свій контракт із "синіми", які відпустили його безкоштовно.