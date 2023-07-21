Франция

Досвідчений нападник повернувся в Лігу 1.

Марсель певний час вів перемовини з Челсі щодо трансферу нападника П'єра-Емеріка Обамеянга та досяг свого.

Як повідомляє офіційний сайт провансальців, сторони підписали контракт після вдалого медичного обстеження.

У минулому сезоні П'єр-Емерік Обамеянг провів за Челсі всього 21 поєдинок у всіх турнірах (960 хвилин), у яких він забив три голи та віддав один асист.

Раніше габонський 34-річний футболіст вже виступав в Лізі 1 у складі Діжона, Лілля, Монако та Сент-Етьєна.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що трансфер було оформлено після того, як Обамеянг розірвав свій контракт із "синіми", які відпустили його безкоштовно.