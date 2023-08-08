Англія

"Шпори" заплатили за 19-річного аргентинця Алехо Веліза близько 15 мільйонів євро, не рахуючи бонусів.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого нападника Алехо Веліза, права на якого раніше належали Росаріо Сентралю з чемпіонату Аргентини.

19-річний аргентинський форвард приєднав до "шпор" на постійній основі, підписавши довгострокову угоду до літа 2029 року.

У новому клубі Алехо Веліз виступатиме під 36-м номером, а за його трансфер, за неофіційною інформацією, Тоттенгем заплатив близько 15 мільйонів євро плюс певні бонуси.

За першу команду Росаріо Сентраль молодий аргентинець провів 62 матчі, у яких він забив 19 голів та віддав 2 асисти. Крім того, молодіжному чемпіонаті світу U-20 Веліс забив за Аргентину три голи у ворота Узбекистану (2:1), Гватемали (3:0) та Нової Зеландії (5:0).