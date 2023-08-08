Німеччина

Англієць все ще може перебратись в Німеччину.

Баварія, здається, не змогла вмовити Тоттенгема продати Гаррі Кейна в поточне трансферне вікно, проте не збирається опускати руки.

Як повідомляє видання Sport1.de, мюнхенці розглядають варіант з підписанням Гаррі Кейна взимку, тоді як в першій частині сезону зроблять ставку на Матійса Теля.

Стверджується, що оточення англійського футболіста створює тиск на Баварію та Тоттенгем, щоб ті швидше дійшли згоди.

У минулому сезоні Гаррі Кейн провів за Тоттенгем 49 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 32 голи та віддав 5 асистів. Контракт англійського форварда зі "шпорами" спливає влітку 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем відхилив фінальну пропозицію щодо Кейна від Баварії.