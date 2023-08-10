Англія

Майкл Дафф оцінив дебют українського форварда.

Головний тренер Свонсі Майкл Дафф прокоментував дебют українського нападаючого Миколи Кухаревича у матчі Кубка англійської ліги проти Нотгемптона (3:0), у якому українець провів на полі останні десять хвилин.

"Для Миколи це були перші 10 хвилин передсезонної підготовки. Нам доведеться виконати багато роботи, щоб він зрозумів, як ми хочемо грати, але це стосується всіх нових гравців, які приходять до команди.

Поки що він наздоганяє наші тактичні схеми та принципи пресингу, але було дуже приємно бачити його на полі", — наводить слова Даффа прес-служба клубу.

Нагадаємо, Кухаревич став гравцем клубу з Чемпіоншипу десять днів тому.

Свій наступний матч Свонсі проведе проти Вест Бромвіча. Гра відбудеться у суботу, 12 серпня.