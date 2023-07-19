Франция

Чемпіон Польщі розглядає оренду українця.

Нападник Труа Микола Кухаревич потрапив у сферу інтересів польського Ракува. Про це повідомляє журналіст Петр Слонка у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво чемпіона Польщі розглядає можливість оренди 22-річного українця до кінця сезону.

Минулого сезону Кухаревич виступав за шотландський Гіберніан, де провів 21 матч, у яких забив п'ять голів та віддав один асист.

Чинний контракт футболіста з Труа розрахований до літа 2026 року. Раніше була інформація, що шотландський клуб хотів викупити контракт українця або продовжити оренду.

Нещодавно Ракув разом із українцем Владиславом Кочергіним поступився у матчі за Суперкубок Польщі, але потім пройшов у другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.