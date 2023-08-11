Німеччина

Сума трансферу становитиме близько 100 мільйонів євро.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн найближчим часом стане гравцем мюнхенської Баварії. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби повністю узгодили деталі угоди щодо трансферу 30-річного англійця.

Сума трансферу складе близько 100 мільйонів євро, а ще 20 млн євро будуть доступні для "шпор" у якості бонусів.

Сьогодні форвард збірної Англії прилетить до Німеччини для проходження медичного огляду, після чого підпише контракт на чотири роки.

Минулого сезону Кейн провів 49 матчів, у яких забив 32 голи та віддав п'ять гольових передач.