Англія

Керманич Челсі висловився про трансферну сагу навколо хавбека Брайтона, в якій беруть участь "сині" та Ліверпуль.

Напередодні стало відомо про те, що Ліверпуль випередив лондонський Челсі у боротьбі за підписання центрального півзахисника Мойзеса Кайседо, повністю погодивши його трансфер за 110 мільйонів фунтів стерлінгів.

Проте цей трансфер у табір "червоних" знаходиться під загрозою зриву, оскільки особисто гравець повідомив Ліверпулю, що хоче стримати слово та приєднатися виключно до Челсі.

Головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно відповів на питання щодо трансферу Кайседо.

"Я ніколи не говорю про гравців, які не належать нам. Я ставлюся з повагою.

Ми дуже наполегливо працюємо, щоб підписати більше гравців до команди. Ми хочемо підвищити якість", — цитує слова Почеттіно журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп особисто підтвердив, що Ліверпуль досяг згоди з Брайтоном щодо умов трансферу Мойзеса Кайседо.