Англія

Наставник "червоних" поділився своїми думками щодо майбутнього переходу Мойзеса Кайседо.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підтвердив, що "червоні" домовилися з Брайтоном про трансфер півзахисника Мойзеса Кайседо.

"Я можу підтвердити, що угоду щодо Мойзеса Кайседо узгоджено між клубами. Із самим гравцем ще потрібно домовитися.

Медичне обстеження сьогодні? Я не можу вам сказати, я не знаю", — наводить слова Клоппа інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

Раніше повідомлялося, що клуби змогли домовитися про трансфер 21-річного еквадорця, який коштуватиме "червоним" 110 мільйонів фунтів стерлінгів, що зробить цей перехід рекордним в історії англійського футболу.