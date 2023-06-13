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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 12 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 12 червня:

Україна розписала видовищну дружню нічию з Німеччиною.

Де Брюйне ризикує пропустити старт наступного сезону через травму.

Сільвіо Берлусконі помер на 87-му році життя.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.