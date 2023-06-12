Англія

Бельгієць травмувався в фіналі Ліги чемпіонів.

У фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті втратив одного з ключових своїх футболістів і головного асистента Кевіна де Брюйне. Бельгійський плеймейкер зазнав травми й не зміг продовжити гру. Стали відомі терміни відновлення футболіста.

Як пише The Independent, через травму де Брюйне може пропустити старт наступного сезону. У червневих матчах відбору на Євро-2024 він точно не зіграє.

Зазначимо, що де Брюйне став найкращим асистентом минулого сезону у Лізі чемпіонів.