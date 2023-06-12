Бельгієць травмувався в фіналі Ліги чемпіонів.
КЕВІН ДЕ БРЮЙНЕ, GETTY IMAGES
12 червня 2023, 10:33
У фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті втратив одного з ключових своїх футболістів і головного асистента Кевіна де Брюйне. Бельгійський плеймейкер зазнав травми й не зміг продовжити гру. Стали відомі терміни відновлення футболіста.
Як пише The Independent, через травму де Брюйне може пропустити старт наступного сезону. У червневих матчах відбору на Євро-2024 він точно не зіграє.
Зазначимо, що де Брюйне став найкращим асистентом минулого сезону у Лізі чемпіонів.