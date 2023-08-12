Англія

Буквально за кілька миттєвостей розпочнуться кілька матчів АПЛ, у яких візьмуть та можуть взяти участь українські футболісти.

За кілька хвилин стартують кілька матчів стартового туру англійської Прем'єр-ліги.

У першому з них Борнмут на своєму полі візьме Вест Гем. У стартовому складі "вишень" вийде український захисник Ілля Забарний.

В іншій зустрічі Евертон також у рідних стінах зустрінеться з Фулгемом. Тренерський штаб "ірисок" довірив місце лівого захисника ветерану Ешлі Янгу, залишивши у запасі українця Віталія Миколенка.

Нагадаємо, обидва матчі АПЛ розпочнуться о 17:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчів можна буде на Football.ua.