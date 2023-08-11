Англія

Норвежцю для гола знадобилось трохи більше ніж три хвилини.

В ці хвилини Бернлі приймає Манчестер Сіті в матчі першого туру АПЛ. Чемпіонам Англії знадобилось декілька хвилин, щоб відкрити рахунок.

На 4-ій хвилині Родрі асистував Голанду, з пострілом якого того в лівий нижній кут воріт Траффорд не впорався. Таким чином, норвежець став автором першого голу в АПЛ сезону-2023/24.

Востаннє Голанд забивав за Манчестер Сіті 14 травня у матчі АПЛ проти Евертона (3:0).